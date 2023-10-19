Пентагон раскрыл "тайну" сотрудничества России и Китая

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В Пентагоне раскрыли "тайну" относительно того, почему Россия и Китай заинтересованы в сотрудничестве. В ежегодном отчёте для конгресса США акцент сделан на КНР.

Фото: kremlin.ru

"Китай видит своё "безграничное" сотрудничество с Россией как существенное для продвижения своего развития и становления в качестве сверхдержавы", — цитирует отчёт агентство "Прайм".

Президент России Владимир Путин посетил с визитом Китай 17-18 октября, где принял участие в форуме "Один пояс — один путь", а также провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Отметим, что руководство КНР подтвердило готовность развивать отношения с Россией, в том числе и в энергетической сфере.

"Энергетическое сотрудничество России и Китая сыграло активную роль в обеспечении энергетической безопасности двух стран и всего мира", — отметил Си Цзиньпин в поздравительном письме российско-китайскому энергетическому бизнес-форуму.

Председатель КНР сообщил также, что Пекин готов и дальше работать с Москвой для улучшения результатов в энергетической сфере.

"Китай готов сотрудничать с РФ для повышения устойчивости цепочек поставок в энергетической сфере", — подчеркнул Си Цзиньпин.