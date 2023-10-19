Глава МИД Украины Кулеба пожаловался на проблемы со здоровьем

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По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, у него неожиданно обнаружились проблемы со здоровьем, результатом которых стала потеря веса.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Таким образом министр отреагировал на вопросы журналистов украинского телеканала "1+1", которые обратили внимание на то, что глава ведомства похудел.

"Пришел к врачу, сказал, что какая-то усталость меня накрыла… Так я случайно узнал, что есть одна проблема, с которой нужно побороться, и в рамках борьбы с ней — побочный эффект: немного похудел", — ответил на это наблюдение Кулеба.

При этом украинский министр не стал вдаваться в детали своего недуга. Он лишь сказал, что врачи велели ему соблюдать диету и больше двигаться.