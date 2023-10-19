По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, у него неожиданно обнаружились проблемы со здоровьем, результатом которых стала потеря веса.
Таким образом министр отреагировал на вопросы журналистов украинского телеканала "1+1", которые обратили внимание на то, что глава ведомства похудел.
"Пришел к врачу, сказал, что какая-то усталость меня накрыла… Так я случайно узнал, что есть одна проблема, с которой нужно побороться, и в рамках борьбы с ней — побочный эффект: немного похудел", — ответил на это наблюдение Кулеба.
При этом украинский министр не стал вдаваться в детали своего недуга. Он лишь сказал, что врачи велели ему соблюдать диету и больше двигаться.
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