Поток афганских беженцев из Пакистана может хлынуть в Россию и постсоветские страны

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Эксперты из "Центра поддержки общественных и гражданских инициатив" (ЦПОГИ) предупреждают о возможном увеличении количества беженцев из Афганистана, которые могут направиться в страны Центральной Азии и Россию. Это связано с требованием Пакистана о выселении всех афганских беженцев до 1 ноября, сообщает издание "Акценты".

Фото: @alimi_alimi1

Приблизительно 1,7 миллиона людей, бежавших из Афганистана из-за победы талибов на марионеточным проамериканским режимом, столкнутся с необходимостью вернуться к себе на родину. Многие из этих беженцев проживали в Пакистане уже несколько десятилетий и имели ограниченные права и недостаточную юридическую защиту.

Специалисты из ЦПОГИ считают, что рост числа беженцев может наблюдаться в соседних странах, смежных с Пакистаном и Афганистаном. В условиях гуманитарного и правового кризиса люди ищут безопасное место для укрытия.

Россия может стать одним из путей миграции. По официальным данным переписи 2020 года, в стране проживает менее 4 тысяч афганцев. Тем не менее, неофициально численность афганской диаспоры оценивается в 170 тысяч человек.

Ситуация с афганскими беженцами требует срочных мер. В контексте текущего гуманитарного кризиса в Афганистане, необходимо обеспечить адекватные условия для афганских беженцев и предоставить необходимые средства для их социальной адаптации.