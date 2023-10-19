CNN: Зеленский боится потерять поддержку со стороны США

Президент Украины Владимир Зеленский боится возможной потере поддержки со стороны Соединенных Штатов из-за нарастающего давления на американское правительство в свете ухудшения ситуации между Израилем и Палестиной, как сообщила журналистка телеканала CNN Фрида Гитис, сообщает Газета. Ru.

Фото: openverse.org

Она подчеркнула, что Вашингтон утверждает, что ближневосточный конфликт не должен влиять на помощь, предоставляемую Киеву. Тем не менее, в настоящее время в Конгрессе США наблюдается определенный хаос.

Как отметила журналистка, в нижней палате Конгресса республиканцы разделились во мнениях. Некоторые парламентарии настаивают на поддержке Израиля, что затрудняет выделение финансовых ресурсов для Украины.

Фрида Гитис подчеркнула, что Зеленский сталкивается с неизбежными реалиями. Для поддержания военных усилий Украины необходима постоянная поддержка со стороны Вашингтона и других стран, однако способность американских властей оказывать помощь сразу двум странам находится под вопросом.

"Вопрос заключается в том, сможет ли американская поддержка для Украины остаться стабильной не только в контексте внутренних проблем республиканской партии, но и в свете обязательств США перед Израилем, который является важнейшим союзником в самом нестабильном регионе мира, а именно на Ближнем Востоке". — добавила она.