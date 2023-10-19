На Украине предложили инвалидам бесплатно обучиться на сапера

Министерство экономики Украины объявило о возможности бесплатного обучения граждан страны в сфере саперной деятельности, сообщает Газета.Ru.
В официальном сообщении ведомства отмечается, что данную специальность смогут освоить инвалиды и переселенцы.
Желающим получить образование в этой области будут предоставлены специальные ваучеры. Для получения таких ваучеров могут претендовать граждане с профессиональным, специальным или высшим образованием. Важно отметить, что начало работ по разминированию на Украине планируется до завершения боевых действий.
Бывший министр обороны Украины, Алексей Резников, ранее выразил обеспокоенность из-за нехватки квалифицированных саперов в Вооруженных силах Украины, что сказывается на их боевой эффективности.
"У нас есть опытные саперы и современное оборудование, однако их количество недостаточно для обеспечения фронта, который протянулся на сотни километров на востоке и юге Украины". — подчеркнул Резников.
Резников также подчеркнул необходимость ускорения процесса подготовки саперов в настоящее время.
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