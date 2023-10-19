Политолог Сергей Марков обратил внимание на то, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху перенимает внешний образ Владимира Зеленского.
Марков отметил, что Нетаньяху стал выступать на официальных встречах без галстука, в чёрной рубахе.
"Нетаньяху все больше копирует Зеленского… Ведь всем очень понравился стильный лук Зе в рубашках цвета хаки", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт назвал Зеленского "лидером новой политической моды в одежде".
"Нетаньяху хочет повторить успех Зеленского", — поделился своим мнением Марков.
Политолог предупредил Нетаньяху о том, что Зеленский может его "сглазить".
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