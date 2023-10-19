Казахстан запретил ввоз в Россию 106 видов товаров: импорт — да, экспорт — нет

Казахстан запретил экспортировать в Россию блее 100 наименований товаров, которые могут быть полезны РФ в проведении СВО.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По информации СМИ Казахстана, в Россию теперь не разрешается ввозить дроны, электрочипы и микроэлектронику.

Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев рассказал, что данные товары в стране не производятся, однако территория государства использовалась для реэкспорта высокотехнологичной продукции.

"Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт — нет", — объяснил Торебаев.

Ранее шоумен Максим Галкин* рассказал об отмене своих концертов в Казахстане.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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