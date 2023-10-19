Казахстан запретил экспортировать в Россию блее 100 наименований товаров, которые могут быть полезны РФ в проведении СВО.
По информации СМИ Казахстана, в Россию теперь не разрешается ввозить дроны, электрочипы и микроэлектронику.
Вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев рассказал, что данные товары в стране не производятся, однако территория государства использовалась для реэкспорта высокотехнологичной продукции.
"Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт — нет", — объяснил Торебаев.
Ранее шоумен Максим Галкин* рассказал об отмене своих концертов в Казахстане.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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