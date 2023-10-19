Европарламент присудил премию Сахарова погибшей в Иране девушке Махсе Амини

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Премию "За свободу мысли" имени академика Андрея Сахарова присудили иранке Махсе Амини, которая умерла после задержания за "неправильное ношение хиджаба".

Фото: Нейросеть Шедеврум

Отмечены были также иранцы, которые выходили на протесты, вызванные гибелью иранской девушки.

Награду "За свободу мысли" имени Сахарова Европарламент вручает каждый год уже 35 лет.

"За женщин, за жизнь, за свободу", — гласит пояснение Европарламента.

Премия Сахарова является главной премией Европейского Союза в области прав человека. Её получали Нельсон Мандела, советский писатель Анатолий Марченко, Алексей Навальный* и Владимир Зеленский.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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