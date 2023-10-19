От представителя США в Совете ООН демонстративно отвернулись другие делегаты

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Представителю США в Совете ООН по правам человека Мишель Тэйлор выразили свой протест делегаты, отвернувшись от выступающей.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Тейлор оказали недобрый приём в ООН. Во время её выступления многие присутствующие на заседении повернулись к американскому представителю спиной.

Так члены совета ООН по правам человека продемонстрировали неодобрение политике США. Вашингтон осудили за то, что он открыто поддерживает действия Израиля в палестинской автономии.

Ранее сообщалось, что представители США и Израиля досрочно покинули заседание Совбеза ООН.

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