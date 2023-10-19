NYT: чиновник госдепа США Джош Пол уволился из-за решения Байдена по Израилю

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Решение американского президента Джо Байдена снабжать израильскую армию оружием заставило высокопоставленного чиновника государственного департамента Джоша Пола написать заявление на увольнение, передаёт New York Post.

Фото: openverse

Экс-сотрудник госдепа признался, что пообещал самому себе оставаться на посту до тех пор, пока сможет перевешивать нанесённый вред добром.

"Я ухожу, поскольку считаю, что при нашем нынешнем курсе по поставкам летательного оружия в Израиль я достиг пределов этой договорённости", — подчеркнул Пол.

Как отмечает газета, чиновник работал в государственном департаменте более 10 лет. Он занимался военно-политическими вопросами, в том числе продажей вооружений, сказано в публикации.

Ранее Байден посетил Израиль. Он заявил, что Вашингтон будет осуществлять поддержку израильской армии, сражающейся с палестинским движением ХАМАС.