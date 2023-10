Your browser does not support the audio element.

Протестующие, высказывающие своё мнение против военных действий в секторе Газа, были вытеснены полицией из офиса палаты представителей Конгресса в столице США, сообщает агентство РИА Новости.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.