Полиция вытеснила пропалестинских протестующих из здания Конгресса США

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Протестующие, высказывающие своё мнение против военных действий в секторе Газа, были вытеснены полицией из офиса палаты представителей Конгресса в столице США, сообщает агентство РИА Новости.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

В настоящее время участники акции находятся за пределами здания. Полиция не разрешает им войти на территорию Капитолия. Улица, на которой проходит митинг, заблокирована.

Ранее сообщалось, что пропалестинские демонстранты проникли в здание Капитолия в Вашингтоне. Полиция Капитолия задержала около сотни человек.