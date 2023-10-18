Протестующие, высказывающие своё мнение против военных действий в секторе Газа, были вытеснены полицией из офиса палаты представителей Конгресса в столице США, сообщает агентство РИА Новости.
В настоящее время участники акции находятся за пределами здания. Полиция не разрешает им войти на территорию Капитолия. Улица, на которой проходит митинг, заблокирована.
Ранее сообщалось, что пропалестинские демонстранты проникли в здание Капитолия в Вашингтоне. Полиция Капитолия задержала около сотни человек.
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ВС России уничтожили две украинские армии, а третья гибнет в боях прямо сейчас, следует из заявления экс-дипломата США Часа Фримана.