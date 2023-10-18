Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США

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Участники акции протеста против военных действий в секторе Газа проникли в здание Конгресса США, где несколько из них были задержаны, сообщает РИА Новости.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

"Среди арестованных три человека обвинены в нападении на полицейских в ходе задержания", — говорится в публикации".

В полиции подчеркнули, что аресты в холле здания офиса палаты представителей, расположенного рядом с американским Капитолием, продолжаются.

"Мы предупредили протестующих о необходимости прекратить свои действия, и когда они не подчинились, мы начали арестовывать их", — отметили в ведомстве.

Правоохранители подчеркивают, что проведение демонстраций внутри зданий Конгресса запрещено.

Ранее сообщалось, что несколько сотен человек собрались на митинг возле Капитолия. Как сообщала незадолго до этого конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, полиция Капитолия установила ограждения перед ожидаемым протестом в поддержку Палестины и предупредила, что члены конгресса могут стать его целями.

Активисты, в числе которых были десятки евреев, требовали прекратить военные действия и приостановить военную помощь США Израилю. Инициатором акции протеста выступила организация "Jewish Voice for Peace".