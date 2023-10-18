Политолог Сергей Марков дал прогноз по поводу действий Израиля в отношении ХАМАС.
Марков считает, что военная операция Израиля против ХАМАС продлится несколько недель. Он уверен, что после зачистки боевиков на Израиль надавят США и заставят прекратить военные действия в секторе Газа.
"Израиль не может надолго оккупировать Газу, потому что он проиграет партизанскую войну ХАМАСу, и он это знает", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он отметил, что арабские страны не желают обострения палестино-израильского конфликта, так как он активизирует исламских радикалов
"Никакой большой войны не будет", — выразил своё мнение Марков.
Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, как будет выглядеть наземная операция Израиля в секторе Газа.
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