Марков заявил, что Израиль проиграет партизанскую войну ХАМАСу

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Политолог Сергей Марков дал прогноз по поводу действий Израиля в отношении ХАМАС.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Марков считает, что военная операция Израиля против ХАМАС продлится несколько недель. Он уверен, что после зачистки боевиков на Израиль надавят США и заставят прекратить военные действия в секторе Газа.

"Израиль не может надолго оккупировать Газу, потому что он проиграет партизанскую войну ХАМАСу, и он это знает", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что арабские страны не желают обострения палестино-израильского конфликта, так как он активизирует исламских радикалов

"Никакой большой войны не будет", — выразил своё мнение Марков.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский рассказал, как будет выглядеть наземная операция Израиля в секторе Газа.