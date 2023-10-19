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Полиция задержала во французском Канне мужчину с ножом у синагоги

1:29
Мир » Европа

Глава министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен опубликовал информацию в социальной сети X* (бывший Twitter), о том, что сотрудники полиции задержали мужчину, у которого был нож, и который планировал напасть на человека около синагоги в городе Канн, расположенном на юге страны.

Полиция задержала во французском Канне мужчину с ножом у синагоги
Фото: openverse

"Только что в Канне сотрудники уголовной полиции задержали очень опасного человека с ножом, который хотел напасть на другого человека", — написал он.

Министр подчеркнул, что благодаря действиям правоохранителей удалось предотвратить возможное трагическое событие.

По информации телеканала BFMTV, ссылающегося на источники в полиции, мужчина подстерегал свою жертву возле синагоги. Когда он извлек нож и предпринял попытку напасть на прохожего, вмешались находившиеся поблизости полицейские. Преступник попытался скрыться, но был задержан.

На прошлой неделе также было известно о нападении мужчины с ножом на школу в городе Аррас на севере Франции.

Ранее сообщалось о случае, когда школьник во Франции ранил ножом свою учительницу в горле.

Также мы сообщали о задержании во Франции 16 человек за проявления антисемитизма. 

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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