Полиция задержала во французском Канне мужчину с ножом у синагоги

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Глава министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен опубликовал информацию в социальной сети X* (бывший Twitter), о том, что сотрудники полиции задержали мужчину, у которого был нож, и который планировал напасть на человека около синагоги в городе Канн, расположенном на юге страны.

Фото: openverse

"Только что в Канне сотрудники уголовной полиции задержали очень опасного человека с ножом, который хотел напасть на другого человека", — написал он.

Министр подчеркнул, что благодаря действиям правоохранителей удалось предотвратить возможное трагическое событие.

По информации телеканала BFMTV, ссылающегося на источники в полиции, мужчина подстерегал свою жертву возле синагоги. Когда он извлек нож и предпринял попытку напасть на прохожего, вмешались находившиеся поблизости полицейские. Преступник попытался скрыться, но был задержан.

На прошлой неделе также было известно о нападении мужчины с ножом на школу в городе Аррас на севере Франции.

Ранее сообщалось о случае, когда школьник во Франции ранил ножом свою учительницу в горле.

Также мы сообщали о задержании во Франции 16 человек за проявления антисемитизма.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.