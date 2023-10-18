Сочувствующие Палестине протестующие ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне

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Выступающие против удара по сектору Газа протестующие в США забрались в одно из зданий Конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Поддерживающие Палестину люди, требующие прекращения атак на сектор Газа, ворвались в здание Конгресса США. Это стало реакцией на ракетный удар по больнице в секторе Газа.

Демонстрантам удалось проникнуть в офисное здание Кэннон Хаус. Полиция занялась разгоном толпы, задержав несколько участников протеста.