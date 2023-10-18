В Польше вор прикидывался манекеном, чтобы обчищать кассы торговых центров.
Мужчина замирал в неподвижной позе на витринах ТЦ, притворяясь манекеном. После закрытия магазина изобретательный вор "оживал" и забирал все деньги из кассы. Не брезговал он также брендовой одеждой и съестным.
Хитреца разоблачили сотрудники службы безопасности ТЦ. Мужчину задержали. Его светит до 10 лет лишения свободы.
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