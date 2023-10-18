В Польше мужчина обворовывал торговые центры, притворяясь манекеном

0:29 Your browser does not support the audio element. Мир

В Польше вор прикидывался манекеном, чтобы обчищать кассы торговых центров.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Мужчина замирал в неподвижной позе на витринах ТЦ, притворяясь манекеном. После закрытия магазина изобретательный вор "оживал" и забирал все деньги из кассы. Не брезговал он также брендовой одеждой и съестным.

Хитреца разоблачили сотрудники службы безопасности ТЦ. Мужчину задержали. Его светит до 10 лет лишения свободы.