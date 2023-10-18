В МИД РФ обвинили Украину в разработке компонентов биологического оружия

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Украина, при поддержке Пентагона, проводила разработку компонентов биологического оружия в непосредственной близости от территории России, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, Константин Воронцов, сообщает ТАСС.

Фото: Wikipedia

"Факты реализации военно-биологической программы на Украине требуют особого внимания, особенно в контексте поддержки со стороны Пентагона и связанных с ним структур, включая частные компании. Анализ проектов, реализуемых в украинских лабораториях, позволяет сделать вывод, что разработка компонентов биологического оружия велась в непосредственной близости от российской территории." — сказал он.

Воронцов также подчеркнул, что все аргументированные вопросы со стороны России к США и Украине остаются без должного ответа и остаются открытыми.

В середине апреля парламентская комиссия РФ представила итоговый доклад по расследованию работы биолабораторий США на Украине.

Согласно документу, военно-биологическая программа Пентагона за последние годы приобрела масштабный характер и осуществляется под прикрытием антитеррористических проектов и деятельности, разрешенных Конвенцией о запрещении биологического оружия.