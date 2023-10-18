Украина, при поддержке Пентагона, проводила разработку компонентов биологического оружия в непосредственной близости от территории России, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, Константин Воронцов, сообщает ТАСС.
"Факты реализации военно-биологической программы на Украине требуют особого внимания, особенно в контексте поддержки со стороны Пентагона и связанных с ним структур, включая частные компании. Анализ проектов, реализуемых в украинских лабораториях, позволяет сделать вывод, что разработка компонентов биологического оружия велась в непосредственной близости от российской территории." — сказал он.
Воронцов также подчеркнул, что все аргументированные вопросы со стороны России к США и Украине остаются без должного ответа и остаются открытыми.
В середине апреля парламентская комиссия РФ представила итоговый доклад по расследованию работы биолабораторий США на Украине.
Согласно документу, военно-биологическая программа Пентагона за последние годы приобрела масштабный характер и осуществляется под прикрытием антитеррористических проектов и деятельности, разрешенных Конвенцией о запрещении биологического оружия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?