CNN: в США считают, что удар по больнице в секторе Газа могли нанести с земли

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В США считают, что атака на больницу в секторе Газа, по информации, полученной от источников, могла быть выполнена не с воздуха, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse

Во вторник Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа была атакована. По данным Минздрава Газы, в результате инцидента погибли 471 человек, а более 300 человек пострадали, преимущественно женщины и дети. Обе стороны конфликта, палестинцы и израильтяне, обвинили друг друга в этой атаке: Министерство иностранных дел Палестины утверждает, что удар был нанесен израильскими военными самолетами, в то время как израильская армия утверждает, что больницу поразила ракета, запущенная палестинской группировкой.

Президент США Джо Байден заявил, что информация от Пентагона свидетельствует о неучастии Израиля в данном инциденте. По данным американских разведывательных служб, имеется анализ, который указывает на вероятность наземного взрыва, а не на атаку с воздуха.

CNN также отмечает, что на месте происшествия не было воронки, которая обычно образуется при бомбардировке и указывает на авиаудар, что подтверждает версию о наземном взрыве, начавшемся на уровне земли, как утверждает один из источников.