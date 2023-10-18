Финляндия планирует построить забор на границе с Россией

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Зимой 2024 года Финляндия собирается приступить к строительству ограждения на границе с Россией, согласно объявлению представителей финской пограничной охраны. В настоящее время в северной части Финляндии в районе населенного пункта Салла проводятся испытания альтернативных маршрутов пересечения границы через водно-болотистую местность.

Фото: openverse.org

Для строительства этого забора Финляндия выделит 139 миллионов евро из государственного бюджета. Согласно проекту, общая длина ограждения составит 70 километров, из которых 52 километра будут пройти через территорию Юго-Восточной Финляндии. Этот участок является местом наибольшего пассажиропотока через границу. Об этом сообщает karelinform.ru.

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