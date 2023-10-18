Зимой 2024 года Финляндия собирается приступить к строительству ограждения на границе с Россией, согласно объявлению представителей финской пограничной охраны. В настоящее время в северной части Финляндии в районе населенного пункта Салла проводятся испытания альтернативных маршрутов пересечения границы через водно-болотистую местность.
Для строительства этого забора Финляндия выделит 139 миллионов евро из государственного бюджета. Согласно проекту, общая длина ограждения составит 70 километров, из которых 52 километра будут пройти через территорию Юго-Восточной Финляндии. Этот участок является местом наибольшего пассажиропотока через границу. Об этом сообщает karelinform.ru.
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