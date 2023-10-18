Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что армия РФ добилась подавления систем ПВО Украины. Об этом он рассказал в эфире подкаста Ask the Inspector.
"Я называю это подавлением воздушной обороны противника. Россия провела кампанию по уничтожению систем ПВО Украины. Я считаю, что это один из самых важных аспектов конфликта. <…> Теперь русские могут бить по нужным им целям", — отметил он.
Риттер также подчеркнул, что на Западе часто недооценивают важность этого аспекта в конфликте.
Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также отмечал, что украинские средства ПВО не способны противостоять российским ракетам Х-22.
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