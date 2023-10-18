Экс-разведчик Риттер заявил, что ВС России эффективно уничтожают ПВО Украины

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что армия РФ добилась подавления систем ПВО Украины. Об этом он рассказал в эфире подкаста Ask the Inspector.

Фото: "Soviet S-200 'Vega' missile - Warner Robins museum" by Support your local Air Museum! (HawkeyeUK) is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Я называю это подавлением воздушной обороны противника. Россия провела кампанию по уничтожению систем ПВО Украины. Я считаю, что это один из самых важных аспектов конфликта. <…> Теперь русские могут бить по нужным им целям", — отметил он.

Риттер также подчеркнул, что на Западе часто недооценивают важность этого аспекта в конфликте.

Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также отмечал, что украинские средства ПВО не способны противостоять российским ракетам Х-22.