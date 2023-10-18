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Ходаковский о будущей наземной операции Израиля: будут катить перед собой огневой вал

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Мир

Александр Ходаковский уверен, что армия Израиля во время наземной операции будет стирать перед собой всё живое и мёртвое.

Ходаковский о будущей наземной операции Израиля: будут катить перед собой огневой вал
Фото: Нейросеть Шедеврум

Комбат "Востока" считает, что операция Израиля в секторе Газа не будет представлять собой алресную зачистку. Он предполагает, что израильская армия будет беречь своих солдат, поэтому применит жёсткие методы атаки.

"Израиль будет катить перед собой огневой вал и стирать всё с лица земли — живое и мёртвое. Руины будут стрелять, и тогда снова полетят ракеты, расчищая путь", — выразил своё мнение Ходаковский в личном Telegram-канале.

Ранее премьер-министр Израиля Биниамин Нетаньяху в беседе с Джозефом Байденом заявил, что путь к победе будет долгим и трудным.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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