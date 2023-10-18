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Глава Херсонской области Сальдо уверен, что даже по правилам Украины приговор погибшему Стремоусову незаконен

1:15
Мир

Глава Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал вынесение украинским судом приговора замглавы администрации региона Кириллу Стремоусову, который погиб почти год назад, 9 ноября 2022 года, в ДТП.

Глава Херсонской области Сальдо уверен, что даже по правилам Украины приговор погибшему Стремоусову незаконен
Фото: wikimedia.org

По информации украинского издания "Страна.ua", Малиновский районный суд Одессы вынес погибшему Стремоусову пожизненный приговор в сочетании с конфискацией имущества.

Сальдо считает, что подобное судебное решение нелегитимно ни по российским, ни даже по украинским законам.

"В своём безумии киевский режим бросается даже на мёртвых. Марионеточный суд на Украине "вынес приговор" Кириллу Стремоусову, хотя даже по их собственным правилам такие действия в отношении покойных незаконны. Для нас подобное юридически ничтожно", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Глава Херсонской области назвал Стремоусова настоящим борцом и патриотом, которого будут помнить следующие поколения, в отличие от ставленников Киева, вспоминая которых, украинцы будут чувствовать презрение и ненависть, а потом они просто исчезнут из людской памяти.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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