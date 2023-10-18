В Минобороны Украины сообщили о принятии на вооружение трёх модификаций танков "Леопард"

Западные партнёры передали Украине три модификации танков Leopard. ОБ этом проинформировал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Фото: openverse.org

"Минобороны приняло на вооружение для ВСУ очередные образцы бронетехники — танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5. Соответствующие приказы подписал министр обороны Украины", — сказано в сообщении.

Telegram-канале украинского минобороны отметили, что эти танки, переданные Киеву западными партнёрами, используются для прорыва укреплений, подавления огневых точек, военной техники и солдат противника, а также оперативного формирования оборонительных рубежей.