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В Минобороны Украины сообщили о принятии на вооружение трёх модификаций танков "Леопард"

Мир

Западные партнёры передали Украине три модификации танков Leopard. ОБ этом проинформировал министр обороны Украины Рустем Умеров.

В Минобороны Украины сообщили о принятии на вооружение трёх модификаций танков "Леопард"
Фото: openverse.org

"Минобороны приняло на вооружение для ВСУ очередные образцы бронетехники — танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 и Leopard 1А5. Соответствующие приказы подписал министр обороны Украины", — сказано в сообщении.

Telegram-канале украинского минобороны отметили, что эти танки, переданные Киеву западными партнёрами, используются для прорыва укреплений, подавления огневых точек, военной техники и солдат противника, а также оперативного формирования оборонительных рубежей.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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