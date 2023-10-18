Экс-нардеп Верховной Рады Кива: военные ЦАХАЛ не борются с ХАМАС — они уничтожают людей

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Руководство Израиля устроило открытый геноцид палестинского народа, заявил экс-нардеп Верховной Рады Украины Илья Кива. По его словам, то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке — попытка разжечь войну против мусульманского мира.

Фото: wikimedia. org

Как подчеркнул Кива, израильская армия не борется с ХАМАС, а "уничтожает людей".

"Руководство Израиля устроило открытый геноцид палестинского народа. ЦАХАЛ не борются с ХАМАС — они уничтожают людей", — заявил экс-нардеп в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что события в Израиле и Палестине — системная попытка разжечь войну против мусульманского мира.

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