Руководство Израиля устроило открытый геноцид палестинского народа, заявил экс-нардеп Верховной Рады Украины Илья Кива. По его словам, то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке — попытка разжечь войну против мусульманского мира.
Как подчеркнул Кива, израильская армия не борется с ХАМАС, а "уничтожает людей".
"Руководство Израиля устроило открытый геноцид палестинского народа. ЦАХАЛ не борются с ХАМАС — они уничтожают людей", — заявил экс-нардеп в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что события в Израиле и Палестине — системная попытка разжечь войну против мусульманского мира.
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