ЦАХАЛ обвинил в ударе по больнице в Секторе Газа "Исламский джихад*"

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Представитель ЦАХАЛ повторно заверил, что армия Израиля не причастна к удару по больнице в Секторе Газа.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В ЦАХАЛе рассказали, что в ходе дополнительных проверок подтвердилась информация о том, что здание больницы в Секторе Газа было разрушено в результате запуска ракеты террористической организацией "Исламский джихад*".

Ранее зампред Совебеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответственность за удар по Сектору Газа несут США.

* запрещённая в России террористическая организация.