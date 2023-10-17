Представитель ЦАХАЛ повторно заверил, что армия Израиля не причастна к удару по больнице в Секторе Газа.
В ЦАХАЛе рассказали, что в ходе дополнительных проверок подтвердилась информация о том, что здание больницы в Секторе Газа было разрушено в результате запуска ракеты террористической организацией "Исламский джихад*".
Ранее зампред Совебеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ответственность за удар по Сектору Газа несут США.
* запрещённая в России террористическая организация.
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