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Путин прокомментировал желание Байдена подавить его: "Надо учиться уважать других"

1:16
Мир

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал заявление своего американского коллеги Джо Байдена, который сказал, что мечтает подавить президента РФ, если его переизберут на второй срок.

Путин прокомментировал желание Байдена подавить его: "Надо учиться уважать других"
Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Путин посоветовал Байдену научиться уважать других, заверив, что в таком случае и подавлять никого не придётся.

"Надо научиться уважать других и тогда никого не надо будет подавлять. А вот стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведет к проблемам", — сказал Путин в интервью "России 24".

Президент РФ напомнил, что американцы подавляют других в свойственной им манере — с улыбкой и похлопыванием по плечу, однако уважение к других — это иное, это необходимость учитывать интересы оппонентов.

"И тогда не нужно будет никого подавлять. Но само по себе стремление, я повторю эту мысль, кого-то подавлять как раз и означает, что им есть еще чему учиться. И главное заключается в том, чтобы научиться уважать других, это в том числе и умение искать компромиссы", — добавил Путин.

Президент РФ добавил, что если у американцев есть интерес к России, то это уже хорошо.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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