Путин прокомментировал желание Байдена подавить его: "Надо учиться уважать других"

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Российский лидер Владимир Путин прокомментировал заявление своего американского коллеги Джо Байдена, который сказал, что мечтает подавить президента РФ, если его переизберут на второй срок.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Путин посоветовал Байдену научиться уважать других, заверив, что в таком случае и подавлять никого не придётся.

"Надо научиться уважать других и тогда никого не надо будет подавлять. А вот стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведет к проблемам", — сказал Путин в интервью "России 24".

Президент РФ напомнил, что американцы подавляют других в свойственной им манере — с улыбкой и похлопыванием по плечу, однако уважение к других — это иное, это необходимость учитывать интересы оппонентов.

"И тогда не нужно будет никого подавлять. Но само по себе стремление, я повторю эту мысль, кого-то подавлять как раз и означает, что им есть еще чему учиться. И главное заключается в том, чтобы научиться уважать других, это в том числе и умение искать компромиссы", — добавил Путин.

Президент РФ добавил, что если у американцев есть интерес к России, то это уже хорошо.