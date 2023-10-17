РФ и КНР подписали крупнейший контракт на поставку зерновых

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Россия и Китай заключили крупнейший контракт на поставку зерна на сумму около 25,7 миллиардов долларов. Об этом сообщил руководитель инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор", Карен Овсепян, в ходе делового форума, который прошел в Пекине в преддверии открытия Третьего международного форума "Один пояс — один путь", сообщает ТАСС.

Фото: Openverse

"Сегодня мы подписали один из самых крупных контрактов в истории России и Китая, на сумму почти 2,5 триллиона рублей (или 25,7 миллиарда долларов по данным ТАСС), на поставку зерна, бобовых и масличных культур в объеме 70 миллионов тонн на 12 лет". — поделился Овсепян.

Он также отметил, что эта инициатива поможет стабилизировать экспортную структуру в рамках инициативы "Пояс и путь".

"Суть заключается в том, что мы успешно заменяем сократившиеся объемы украинского экспорта, используя ресурсы Сибири и Дальнего Востока", — подчеркнул Овсепян.

Он также объявил о скором запуске сухопутного зернового коридора.

"В конце ноября — начале декабря на встрече руководителей правительств России и Китая будет подписано межгосударственное соглашение о "Новом сухопутном зерновом коридоре", — сказал он.

По его словам, благодаря "Забайкальскому зерновому терминалу" новая инициатива позволит увеличить экспорт российского зерна в Китай до 8 миллионов тонн, а в будущем, благодаря строительству новой инфраструктуры, этот объем планируется увеличить до 16 миллионов тонн.

Деловой форум, предшествующий Третьему международному форуму "Один пояс — один путь", состоялся во вторник в Пекине. На мероприятии присутствовали руководители компаний, занимающихся торговлей, инвестициями, строительством и транспортом, из стран, участвующих в инициативе, а также представители финансовых организаций.