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Эксперты сигнализируют о стране, которая наступает КНР "на пятки"

2:25
Мир

Все больше выдающихся экономистов мира сейчас не сравнивают Китай и Запад или не рассматривают возможное объединение китайско-российских сил и ресурсов для противодействия западному миру. Скорее, аналитики обращают внимание на сравнение Китая и Индии, причем Индию часто называют государством, которое готовится стать еще одной мировой сверхдержавой, сообщает EADaily.

Эксперты сигнализируют о стране, которая наступает КНР "на пятки"
Фото: Openverse

Издание "Finanzen. Trends. Digitales" напоминает, что в апреле 2023 года Индия обошла Китай по численности населения и теперь является самой густонаселенной страной в мире. В сравнении с Китаем, уровень рождаемости в Индии почти в два раза выше. Кроме того, в последние два года Нью-Дели опережает Пекин по темпам экономического роста, достигая 6,1% и 4,5% роста в первом квартале 2023 года.

Эти статистические данные приободряют аналитиков и считаются многообещающими. Однако политологи также указывают на преимущества, которые получает Запад от конкуренции между Индией и Китаем, странами с длинной спорной границей превышающей 3 200 километров. Эти конфликты иногда служат интересам Запада.

Стоит отметить, что тема "нового Китая" уже обсуждается в СМИ не первый год. Еще в 1990-х глобальные эксперты говорили о предстоящем "экономическом чуде" в Индии, благодаря ее молодому населению, способному стимулировать экономику. В 2006 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе Индию назвали "самой быстрорастущей демократией свободного рынка в мире". Индийский министр торговли высказал предположение 17 лет назад, что экономика Индии скоро превзойдет китайскую.

Однако, стоит задать вопрос: выполнился ли этот прогноз? Давайте посмотрим на конкретные цифры. В последние годы индийская экономика быстро растет, но все еще отстает от экономики Китая. В начале 2000-х ВВП Китая в два раза превосходил ВВП Индии, и к 2023 году разница в ВВП между этими странами увеличилась до пятикратной.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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