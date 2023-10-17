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Зеленский стал нервным: США потребовали сменить правительство Украины

1:13
Мир

После своего недавнего визита в Соединенные Штаты, лидер Украины Владимир Зеленский ощущает нервозность и разочарование в связи с позицией Запада по отношению к его стране. Об этом сообщает информированный украинский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе президента Украины, сообщает EADaily.

Зеленский стал нервным: США потребовали сменить правительство Украины
Фото: openverse.org

По данным этого источника, президент-шоумен чувствует глубокое разочарование в связи с тем, что западные партнеры постоянно настаивают на необходимости законодательных изменений в Украине, однако сами не проявляют должной поддержки для страны. В то же время, на Банковой, где располагается офис президента, замечают, что Вашингтон все больше проявляет безразличие к украинским интересам, особенно в свете возникших проблем для администрации Белого дома.

Известно также, что американская сторона не только уменьшила финансовую помощь Украине, но также связала ее с политическими требованиями. Администрация Джо Байдена, в частности, выразила желание, чтобы Зеленский провел полную "реформу" украинского правительства, с включением в новое правительство лиц, поддерживающих реформы.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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