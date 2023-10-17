Зеленский стал нервным: США потребовали сменить правительство Украины

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

После своего недавнего визита в Соединенные Штаты, лидер Украины Владимир Зеленский ощущает нервозность и разочарование в связи с позицией Запада по отношению к его стране. Об этом сообщает информированный украинский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе президента Украины, сообщает EADaily.

Фото: openverse.org

По данным этого источника, президент-шоумен чувствует глубокое разочарование в связи с тем, что западные партнеры постоянно настаивают на необходимости законодательных изменений в Украине, однако сами не проявляют должной поддержки для страны. В то же время, на Банковой, где располагается офис президента, замечают, что Вашингтон все больше проявляет безразличие к украинским интересам, особенно в свете возникших проблем для администрации Белого дома.

Известно также, что американская сторона не только уменьшила финансовую помощь Украине, но также связала ее с политическими требованиями. Администрация Джо Байдена, в частности, выразила желание, чтобы Зеленский провел полную "реформу" украинского правительства, с включением в новое правительство лиц, поддерживающих реформы.