Сатановский обвинил ООН в покровительстве ХАМАС

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Израиль готовится к началу наземной операции в секторе Газа, и этот шаг ожидается в ближайшее время, как сообщают ведущие мировые СМИ. Власти Израиля советуют жителям контролируемой ХАМАСом территории переместиться на южную часть, так как армия ЦАХАЛ планирует начать операцию в северных районах, где находятся боевики.

Фото: Wikipedia

Основатель и президент научного центра "Институт Ближнего Востока", Евгений Сатановский, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей, что конфликт Израиля не связан с "исламским миром" в целом, как утверждают некоторые турецкие и иранские политологи. Вместо этого, он подчеркнул, что здесь идет война между Израилем и группировкой ХАМАС. Он считает, что прекратить насилие можно только путем уничтожения укрепленных позиций в Газе и изгнания примерно 50 тысяч боевиков.

Сатановский также считает, что после очистки региона Израиль должен взять на себя ответственность за его развитие и восстановление, не перекладывая эту задачу на Организацию Объединенных наций или другие международные организации. Он также выразил недовольство по отношению к ООН, которая, по его словам, поддерживала ХАМАС в течение долгого времени и оказывала им поддержку в различных регионах, где присутствовали представители этой организации.

Сатановский отметил ошибку израильских властей, которые когда-то передали сектор Газа в руки Ясира Арафата, после чего тот передал контроль ХАМАСу. Он считает этот шаг не только глупым, но и преступным. Он также упомянул, что действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху также несет ответственность за произошедшие события, поскольку он пришел к власти еще в 1996 году.