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AC: правду о контрнаступлении ВСУ американцы должны узнать от Байдена, а не от Зеленского

1:01
Мир

Лидер США Джо Байден должен сам лично рассказать американцам о ситуации с украинским контрнаступлением. Такое мнение изложил журналист Питер ван Бурен в статье для The American Conservative.

AC: правду о контрнаступлении ВСУ американцы должны узнать от Байдена, а не от Зеленского
Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

"Будь честен и откровенен с уставшим от пропаганды американским народом, рассказывая о том, как развивается ситуация. Теперь, когда ясно, что контрнаступление провалилось, каковы будут дальнейшие действия?" — написал ван Бурен.

Обозреватель также спросил, чего США хотят достичь на Украине. Если план Вашингтона состоит в том, чтобы заставить Россию отказаться от своих новых территорий, то он явно провалился. Украинское контрнаступление принесло в итоге противоположный результат, потому что российская армия в процессе обороны смогла продвинуться вперёд.

И о том, что на самом деле происходит на Украине, американские граждане обязаны узнавать от Байдена, а не от Владимира Зеленского, подчеркнул автор.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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