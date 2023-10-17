То, что внимание Запада переключилось с Украины на Израиль, выгодно Москве. Об этом пишет австралийское издание ABC.
"Российский президент ведет долгую игру, и он будет рад тому, что получит с течением времени", — сказано в статье.
Обозреватель подчеркнул, что больше всех от эскалации в Израиле пострадает Украина, потому что между ней и Израилем западные партнёры выберут последний.
На фоне внутриполитического кризиса в США финансирование Киева и так уменьшилось, поэтому российскому президенту Владимиру Путину нужно просто запастись терпением и ждать, пока Украина станет совсем беспомощной без западной поддержки.
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