ABC: Запад сделал подарок Путину, отвлёкшись с Украины на Израиль

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир

То, что внимание Запада переключилось с Украины на Израиль, выгодно Москве. Об этом пишет австралийское издание ABC.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

"Российский президент ведет долгую игру, и он будет рад тому, что получит с течением времени", — сказано в статье.

Обозреватель подчеркнул, что больше всех от эскалации в Израиле пострадает Украина, потому что между ней и Израилем западные партнёры выберут последний.

На фоне внутриполитического кризиса в США финансирование Киева и так уменьшилось, поэтому российскому президенту Владимиру Путину нужно просто запастись терпением и ждать, пока Украина станет совсем беспомощной без западной поддержки.