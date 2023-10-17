Украинская журналистка признала, что хамство Зеленского вызывает у Запада возмущение и раздражение

Хамское поведение и излишняя самоуверенность президента Украины Владимира Зеленского вызывают у западных партнёров только отрицательные эмоции. На это обратила внимание украинская журналистка Юлия Самаева.

Фото: openverse.org

"Самоуверенное поведение, которое в начале большой войны позволяло ему (Зеленскому — Прим. ред.) удерживать внимание мира, уже не вызывает ничего, кроме возмущения. Хамство раздражает", — написала Самаева в статье для издания "Зеркало недели".

Журналистка добавила, что помимо этого, мировую общественность возмущают бессистемность украинского правительства, излишняя концентрация власти, а особенно коррупция на Украине, о которой, по её мнению, США знают даже больше, чем сами украинцы.

До этого украинский министр финансов Сергей Марченко признал большую усталость стран Запада от конфликта на Украине.