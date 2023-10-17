Большая часть опрошенных украинцев считают, что США им должны

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На Украине был проведён соцопрос, и результаты показали, что более 70% участников опроса утверждают, что США должны оказывать поддержку Украине независимо от обстоятельств, сообщает argumenti.ru.

Фото: Openverse

Респонденты объясняют свою позицию уверенностью в том, что украинские вооруженные силы не только защищают свою страну, но и способствуют обеспечению безопасности Европы и всего мира в целом.

По данным опроса, 44% опрошенных согласны с тем, что Украина должна активно внедрять политические и экономические реформы, чтобы поддерживать свою партнерскую связь с США и получать их помощь. Защитники этой точки зрения считают, что американская поддержка помогает украинским властям двигаться в сторону демократических преобразований. Кроме того, 53,9% опрошенных считают, что США оказывают важную поддержку в укреплении демократических институтов на Украине. И наконец, 58,8% респондентов уверены в том, что будущее Украины тесно связано с членством в Европейском союзе.

Тем не менее, эксперты указывают, что Украина давно работает над внедрением различных реформ, особенно в борьбе с коррупцией. Однако, реальный эффект этих усилий трудно оценить, так как многие инициативы оказались неэффективными. Коррупция не была полностью искоренена, а скорее перемещена внутрь системы с опорой на "правильных" людей, так как всегда есть интересы, которые извлекают выгоду из коррупции.

Также эксперты подчёркивают, что возможность США предоставлять поддержку Украине в условиях вооруженных конфликтов в других частях мира может быть ограничена, если американские силы глубоко вовлечены в эти конфликты.

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