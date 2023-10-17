Представитель президента РФ Песков не видит конкурентов у Путина в России

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У действующего лидера РФ Владимира Путина нет конкурентов на президентских выборах, запланированных на 2024 год. Так считает представитель Кремля Дмитрий Песков, поделившийся своим мнением перед саммитом "Один пояс — один путь" в Китае.

Фото: CreativeCommons

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что его его персональное мнение, и озвучивая его, он нарушает установленные правила.

"Мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право говорить, но, нарушая правила, могу сказать, что у [Путина] конкурентов [на выборах в 2024 году] в настоящий момент нет и быть не может", — заявил Песков.