Марков сравнил число мобилизованных в Израиле и в России: сильный дисбаланс

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Политолог Сергей Марков увидел дисбаланс в статистике по мобилизации в Израиле и России.

Фото: wikimedia. org

Марков отметил, что Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов для борьбы с боевиками ХАМАС при том, что население страны составляет 9 миллионов человек.

Он сравнил эти цифры с российскими показателями по мобилизации. По словам политолога, в РФ в этом году с населением 150 миллионов человек в ряды ВС РФ по контракту привлекли 350 тысяч.

"Сильный дисбаланс в цифрах — многие считают, что Израиль воююет, а Россия всё думает, что делать", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее Сергей Марков высказался о гуманитарной миссии Анатолия Чубайса в Израиле.