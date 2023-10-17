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Марков сравнил число мобилизованных в Израиле и в России: сильный дисбаланс

0:50
Мир

Политолог Сергей Марков увидел дисбаланс в статистике по мобилизации в Израиле и России.

Марков сравнил число мобилизованных в Израиле и в России: сильный дисбаланс
Фото: wikimedia. org

Марков отметил, что Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов для борьбы с боевиками ХАМАС при том, что население страны составляет 9 миллионов человек.

Он сравнил эти цифры с российскими показателями по мобилизации. По словам политолога, в РФ в этом году с населением 150 миллионов человек в ряды ВС РФ по контракту привлекли 350 тысяч.

"Сильный дисбаланс в цифрах — многие считают, что Израиль воююет, а Россия всё думает, что делать", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее Сергей Марков высказался о гуманитарной миссии Анатолия Чубайса в Израиле.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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