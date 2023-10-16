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Экс-советник Кучмы: Зеленского в Израиле не считают серьезным политиком

2:16
Мир

Президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в возможности совершить визит в Израиль, ссылаясь на его недостаточную политическую значимость. Эту информацию раскрыл бывший советник Леонида Кучмы, Олег Соскин, в своем видеоблоге на YouTube, сообщает РИА Новости.

Экс-советник Кучмы: Зеленского в Израиле не считают серьезным политиком
Фото: CreativeCommons

"Зеленскому отказали, что, очевидно, было согласовано и с госсекретарем США Энтони Блинкеном… В Израиле оценивают его не как важного политического деятеля, а просто как артиста, выходца из мира шоу-бизнеса." — заявил эксперт.

Эксперт также добавил, что в настоящей ситуации на Ближнем Востоке президент Украины не обладает необходимой дипломатической компетентностью. Эту позицию подтвердил портал Ynet, отметив, что Израиль отказал в приеме Зеленского, объявив о несвоевременности такого визита.

Этот решительный отказ связан с беспрецедентной ракетной атакой на Израиль со стороны сектора Газа, организованной вооруженным крылом движения ХАМАС. Кроме того, боевики ХАМАС проникли в южные граничные районы Израиля после ракетных обстрелов. В ответ на это Израиль начал военную операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа, предпринимая меры по контролю над приграничными территориями.

В результате военных действий, израильские вооруженные силы взяли под контроль все приграничные поселения и начали авиационные атаки по различным объектам, включая гражданские. Блокада сектора Газа также была объявлена, что привело к приостановке поставок воды, продуктов питания, электроэнергии, медикаментов и топлива.

В связи с этой ситуацией Министерство Иностранных Дел России призвало стороны конфликта к прекращению боевых действий. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что решение ближневосточного кризиса возможно только на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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