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В разговоре с Путиным Аббас выразил благодарность за поддержку РФ прав палестинского народа

0:45
Мир

Президент Палестины выразил глубокую благодарность России за поддержку прав палестинского народа в разговоре с Владимиром Путиным. Президент Путин, общаясь с Махмудом Аббасом, выразил свои соболезнования семьям палестинцев, погибших во время недавних событий в секторе Газа, сообщает ТАСС.

В разговоре с Путиным Аббас выразил благодарность за поддержку РФ прав палестинского народа
Фото: wikimedia.org

В своем разговоре с Президентом Путиным, Махмуд Аббас подчеркнул неотложную необходимость прекращения атак на мирное население и создания безопасных коридоров для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, как сообщает агентство WAFA. Путин также подтвердил необходимость немедленного прекращения военных действий в секторе Газа и защиты прав палестинского народа на их земле.

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В Европе прошли акции в поддержку израильтян и палестинцев
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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