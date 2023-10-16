В Израиле сообщили, что для визита Зеленского время сейчас «неподходящее»

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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому в Тель-Авиве недвусмысленно намекнули, что сейчас неподходящий момент для того, чтобы ехать в Израиль. Об этом сообщает портал Ynet.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Журналисты напомнили, что Зеленский планировал нанести в Израиль совместный визит с госсекретарём США Энтони Блинкеном, который прилетел в эту страну 16 октября. Однако израильские власти дали понять Зеленскому, что сейчас ему приезжать не стоит.

При этом в Тель-Авиве добавили, что он может посетить страну в будущем. Это может произойти в ходе одного из следующих посещений ЕС украинским президентом.

11 октября Ynet писал, что Зеленский планировал приехать в Израиль с "визитом солидарности" и интересовался возможностью его организации.