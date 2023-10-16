Украинскому президенту Владимиру Зеленскому в Тель-Авиве недвусмысленно намекнули, что сейчас неподходящий момент для того, чтобы ехать в Израиль. Об этом сообщает портал Ynet.
Журналисты напомнили, что Зеленский планировал нанести в Израиль совместный визит с госсекретарём США Энтони Блинкеном, который прилетел в эту страну 16 октября. Однако израильские власти дали понять Зеленскому, что сейчас ему приезжать не стоит.
При этом в Тель-Авиве добавили, что он может посетить страну в будущем. Это может произойти в ходе одного из следующих посещений ЕС украинским президентом.
11 октября Ynet писал, что Зеленский планировал приехать в Израиль с "визитом солидарности" и интересовался возможностью его организации.
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