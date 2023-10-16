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Арестович против Зеленского: в чем причины информационной войны

2:51
Мир

В последние времена основной пропагандист команды Зеленского, Алексей Арестович*, активно атакует украинскую власть в сфере информации. Его высказывания вызывают недовольство, ибо они сильно отличаются от общепринятых в украинском обществе. Например, он утверждает, что Вооруженные силы Украины не могут вернуться к границам страны, как они были в 1991 году, сообщает EADaily.

Арестович против Зеленского: в чем причины информационной войны
Фото: wikipedia.org

С момента своего увольнения из Офиса президента Владимира Зеленского в начале 2023 года, Арестович неоднократно выражал свое недовольство политикой украинского руководства. Однако нынешняя критика приобрела более радикальный характер. Он обвиняет политическое руководство в неэффективном использовании ресурсов Вооруженных сил на оборону Артемовска, провале контрнаступления, отсутствии оборонительных линий и наличии коррупции. Арестович также утверждает, что Россия обладает реальным суверенитетом, в то время как Украина нет.

Такие высказывания Арестовича становятся ударом по самым болезненным местам для Зеленского. Захват русской армией Артемовска, который Зеленский называл "Фортецей Бахмут", — тема, которую украинские лидеры предпочли бы избегать. Также обвинения в поощрении коррупции сильно поражают образ Зеленского.

Почему Арестович решил идти в открытый конфликт с командой Зеленского? Существует несколько версий. По одной из них, Арестович осознал недостатки Зеленского и решил бороться с его политикой. Однако, по другой версии, Ермак готовит Арестовича в качестве удобного оппонента на предстоящих выборах президента. Согласно этой версии, ЗЕ-команда, прикрываясь военным конфликтом, предпочла бы отменить выборы и отложить голосование. Но если выборы все же состоятся, Арестович может стать кандидатом, предназначенным для поражения, чтобы Зеленский выиграл в конечном итоге.

Это стратегия, используемая ранее в украинской политике, когда Партия Регионов готовила оппонента для Виктора Януковича. В данном случае, Арестович мог бы привлечь недовольное население своими высказываниями о русской культуре, что сделает его привлекательным для определенного круга избирателей.

Таким образом, критика со стороны Арестовича может быть частью политической стратегии, направленной на формирование образа удобного оппонента для последующих выборов, но это остается предметом дальнейших домыслов и анализа.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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