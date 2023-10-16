Политолог Бардин назвал ситуацию с президентскими выборами 2024 года в США вызывающей тревогу

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Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин в разговоре с Pravda. Ru считает, что ситуация с президентскими выборами — 2024 в США сейчас более чем странная.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Политолог подчеркнул, что с будущими выборами президента в США сейчас полная неразбериха, никакой определённости в этом вопросе нет даже и близко.

"В США сейчас вообще очень странная и нестандартная ситуация. Два возрастных политика — Дональд Трамп и Джо Байден выясняют отношения. Якобы с Трампом были достигнуты договоренности, что он не идет на следующий срок и против него прекращают уголовные преследования. Если Трамп уходит в тень, то Байден уходит на заслуженный отдых", — напомнил Бардин.

Под такой вариант уже была сформирована удобная электоральная пара — Рон Десантис против Гэвина Ньюсома, отметил эксперт.

"Очень красивое противостояние, победителем в котором, должен был стать Десантис, взамен на то, что он не будет мстить демократам и продолжит поддерживать Украину. Еще летом политологи говорили о том, что ситуация предельная понятна: "Десантис — президент, и все расходимся по своим теле и радиоэфирам". Но что-то не пошло. Что-то неладное происходит в королевстве", — продолжил политолог.

"Назначенный фаворит" Десантис по никому не понятный причинам вдруг резко сбавляет обороты и уходит в тень, сказал Бардин. И теперь те эксперты, которые ещё несколько месяцев назад много говорили о Десантисе, меняют свою точку зрения и советуют внимательно присмотреться к миллиардеру Гленну Янгкину.

Политолог напомнил, что через год в США будет финал избирательной гонки — день голосования, однако чем это может закончиться, никто не берётся предсказать.

"Сейчас там полная неразбериха. С кандидатом не могут определиться не только рядовые избирательно, но и что более показательно — политики. Очень нетипичная ситуация для страны, позиционирующей себя в качестве мирового гегемона. Как они собираются решать мировые проблемы, если не могут разобраться во внутриполитических кризисных ситуациях? Ситуация с президентскими выборами 2024 года справедливо вызывает тревогу по всему миру", — заключил Бардин.