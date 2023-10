Your browser does not support the audio element.

Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин в разговоре с Pravda. Ru считает, что ситуация с президентскими выборами — 2024 в США сейчас более чем странная.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.