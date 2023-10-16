Зампредседателя Совбеза РФ Медведев напомнил о деменции Байдену, мечтающему подавить Путина

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил заявление президента США Джо Байдена, мечтающего "подавить" лидера РФ Владимиру Путина.

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

Медведев напомнил, что в случае с Байденом деменция — это хорошо, потому что лидер США уже успел позабыть о своих планах.

Ранее Байден сообщил, что в случае переизбрания на второй срок собирается подавить действующие власти России, и заодно урегулировать конфликт в Израиле. Для "подавления Путина" Байден, по его собственным словам, намеревается "объединить Европу".

"Так вот в чем заключается миссия президента США! А мы раньше думали, наивно, что в том, чтобы обеспечивать благосостояние американцев. В любом случае, ничего такого не произойдет. Одна из причин в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь", — написал Медведев в соцсети Х.