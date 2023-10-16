Украина может остаться без выхода к Чёрному морю в результате практически начавшегося контрнаступления ВС РФ. Об этом предупредил бывший американский дипломат Час Фриман.
Политолог считает, что российское наступление — это дело времени, и, вероятно, все скоро станут его свидетелями.
"Украина уже лишилась ключевых территорий на востоке и юге. Она может потерять доступ к Черному морю и остаться без выхода к нему", — сказал Фриман в эфире Youtube-канала Dialogue works.
Дипломат отметил, что Киев и его партнёры в НАТО уже потерпели поражение в противостоянии с Россией, поэтому украинские власти уже в третий раз вынуждены реорганизовывать свою армию.
Фриман отметил, что Владимир Зеленский слишком сильно рассчитывал на помощь Запада, однако страшным результатом стала лишь "гора мёртвых украинцев".
Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил о полном провале украинского контрнаступления.
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