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В США предупредили Киев о том, что он может утратить доступ к Чёрному морю после российского наступления

1:03
Мир

Украина может остаться без выхода к Чёрному морю в результате практически начавшегося контрнаступления ВС РФ. Об этом предупредил бывший американский дипломат Час Фриман.

В США предупредили Киев о том, что он может утратить доступ к Чёрному морю после российского наступления
Фото: "Russian cruiser Marshal Ustinov - 15 November 2018" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Политолог считает, что российское наступление — это дело времени, и, вероятно, все скоро станут его свидетелями.

"Украина уже лишилась ключевых территорий на востоке и юге. Она может потерять доступ к Черному морю и остаться без выхода к нему", — сказал Фриман в эфире Youtube-канала Dialogue works.

Дипломат отметил, что Киев и его партнёры в НАТО уже потерпели поражение в противостоянии с Россией, поэтому украинские власти уже в третий раз вынуждены реорганизовывать свою армию.

Фриман отметил, что Владимир Зеленский слишком сильно рассчитывал на помощь Запада, однако страшным результатом стала лишь "гора мёртвых украинцев".

Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил о полном провале украинского контрнаступления.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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