Президент США Байден может на днях нанести визит в Израиль

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Лидер США Джо Байден, вероятно, в ближайшее время посетит Израиль. Скорее всего, визит американского лидера состоится 18 октября, пишет газета Haaretz.

Фото: openverse.org

"Похоже, что Байден посетит Израиль в среду", — сообщает газета, ссылаясь на свой источник в Израиле.

Ранее Байден, говоря в эфире телеканала CBS о своих планах на второй президентских срок, рассказал, что собирается урегулировать палестино-израильский конфликт. Второй своей задачей Байден назвал подавление российского президента Владимира Путина. Лидер США подчеркнул, что мир сегодня меняется, однако и он не собирается сидеть сложа руки.