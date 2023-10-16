Лидер США Джо Байден, вероятно, в ближайшее время посетит Израиль. Скорее всего, визит американского лидера состоится 18 октября, пишет газета Haaretz.
"Похоже, что Байден посетит Израиль в среду", — сообщает газета, ссылаясь на свой источник в Израиле.
Ранее Байден, говоря в эфире телеканала CBS о своих планах на второй президентских срок, рассказал, что собирается урегулировать палестино-израильский конфликт. Второй своей задачей Байден назвал подавление российского президента Владимира Путина. Лидер США подчеркнул, что мир сегодня меняется, однако и он не собирается сидеть сложа руки.
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