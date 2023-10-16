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Политолог Бардин назвал заявление Байдена по поводу Путина и Ближнего Востока "не очень солидным"

1:29
Мир

Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление лидера США Джо Байдена, который назвал главными целями своего возможного переизбрания на второй срок подавление власти Владимира Путина и урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Политолог Бардин назвал заявление Байдена по поводу Путина и Ближнего Востока "не очень солидным"
Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Политолог считает это заявление Байдена "не очень солидным", потому что все его политические достижения остались в прошлом.

"Конфликт, последствием которого может стать Третья мировая война, собирается решать политик, физическое состояние которого вызывает серьёзнейшие вопросы. Да, безусловно, Джо Байден — опытный профессионал с блестящей политической карьерой. Только это всё уже в прошлом. Сегодня он физически не сможет выполнять свои полномочия, свои должностные обязанности", — подчеркнул Бардин.

Политолог обратил внимание, что если Байден несмотря на свой почтенный возраст и физическое состояние собирается идти на следующий срок, он готов к тому, что его должностные обязанности будет выполнять кто-то другой. То есть велика вероятность того, что при попустительстве Байдена, от его имени все вопросы будет решать другой человек или какая-то группа людей.

"У Байдена сейчас низкий электоральный рейтинг. Народ США утомился геронтократией. Такого в стране не было очень давно", — добавил Бардин.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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