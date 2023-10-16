WP: саудовский принц Мухаммед бен Сальман заставил Блинкена всю ночь ждать встречи

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Во время визита в Саудовскую Аравию госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось ждать наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана всю ночь.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

"В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером (в субботу), но принц явился на неё только на следующее утро", — пишет газета The Washington Post (WP).

Блинкен встретился с бен Сальманом, который фактически правит королевством, во время своего турне по Ближнему Востоку на фоне эскалации палестинско-израильского конфликта.

Утром 7 октября Израиль подвёргся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. В ответ армия Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населённые пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.