Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ищенко: непонятная поддержка США и битва за выживание ВСУ до конца 2024 года
Более 30% российских компаний изучают соцсети кандидатов на вакансии
Юристы снова разъяснили, разрешено ли в РФ курение на балконе
"Хезболла" публикует видео уничтожения двух израильских танков "Меркава"
Космический телескоп Gaia обнаружил "золотую жилу" неоткрытых звезд
Орнитологи: перелётным птицам в США трудно ориентироваться в условиях солнечных бурь
На острове в Карибском море фактически вымер огромный вид лягушек
Байден заявил, что намерен подавить Россию и урегулировать конфликт в Израиле
Полковник Макгрегор: США ищут выход из украинского конфликта после провалов ВСУ

Немецкий генерал Виттманн: несвоевременные поставки техники привели к провалу ВСУ

1:03
Мир

Украина провалила контрнаступление из-за медлительности западных стран с поставками военной техники. Такое мнение выразил немецкий генерал Клаус Виттманн.

Немецкий генерал Виттманн: несвоевременные поставки техники привели к провалу ВСУ
Фото: openverse.org

По его словам, российская армия смогла выстроить надёжные оборонительные рубежи, пока Запад тянул с передачей вооружений Киеву. В конечном итоге это негативно сказалось на наступательной операции украинских войск, уточнил генерал.

"Тот факт, что Запад поставлял оружие слишком поздно и в слишком малых объёмах, внёс вклад в провал контрнаступления", — подчеркнул Виттманн в беседе с Welt*.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению КНР сообщил, что у Украины нет никаких результатов в ходе так называемого контрнаступления. При этом руководитель государства обратил внимание на огромные потери ВСУ.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Придётся": на Урале отец погибшей школьницы рассказал об эксгумации

Тело школьницы, погибшей в Каменске-Уральском, вероятно, придётся эксгумировать, рассказал отец погибшей.

Отец погибшей школьницы в Свердловской области рассказал о необходимости эксгумации тела дочери
Роберт Кеннеди-младший проговорился, кто владеет миром: Лоренс Финк уже купил Украину
Роберт Кеннеди-младший проговорился, что Black Rock уже купил Украину
Стало известно, как Незлобин, Назаров, Хаматова живут за границей
Губернатора ХМАО обвинили в дискредитации ВС РФ за высказывание о СВО
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
Предсказавший 7 октября ИИ Predictor предупредил об "океанах крови и огня"
Екатерина Семёнова дала второй шанс мужу-изменщику
Нацизм вернулся? Еврейские дома в Берлине помечают звёздами Давида
Нацизм вернулся? Еврейские дома в Берлине помечают звёздами Давида
Последние материалы
Полковник Макгрегор: США ищут выход из украинского конфликта после провалов ВСУ
Al Arabiya: пятичасовой режим прекращения огня введён на юге сектора Газа
В Херсонской области расстреляли волонтёра, который помогал военным
Губернатор Развожаев сообщил об учениях Черноморского флота с применением реактивных бомбомётов
Вдова актёра Алексея Булдакова лишилась многомиллионного жилья
Симоньян напомнила покинувшим РФ звёздам, что Ахматова в трудные годы не уехала из страны
Если РФ выведут на ирано-израильскую войну — это будет глобальный конфликт, возможно, и с ЯО
Военспец Марочко сообщил, что потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях резко возросли
Малина дала скудный урожай, почему?
Путин: у Киева нет результатов в ходе контрнаступления, есть только огромные потери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников