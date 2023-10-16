Украина провалила контрнаступление из-за медлительности западных стран с поставками военной техники. Такое мнение выразил немецкий генерал Клаус Виттманн.
По его словам, российская армия смогла выстроить надёжные оборонительные рубежи, пока Запад тянул с передачей вооружений Киеву. В конечном итоге это негативно сказалось на наступательной операции украинских войск, уточнил генерал.
"Тот факт, что Запад поставлял оружие слишком поздно и в слишком малых объёмах, внёс вклад в провал контрнаступления", — подчеркнул Виттманн в беседе с Welt*.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью Центральному телевидению КНР сообщил, что у Украины нет никаких результатов в ходе так называемого контрнаступления. При этом руководитель государства обратил внимание на огромные потери ВСУ.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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