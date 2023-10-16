Иностранным гражданам дали пять часов на эвакуацию с юга сектора Газа, в этом районе введён пятичасовой режим прекращения огня, передаёт Al Arabiya.
Отмечается, что в период действия режима в сектор Газа доставят гуманитарную помощь. По информации телеканала, на контрольном пункте пропуска "Рафах" сейчас находятся порядка 100 грузовиков с продовольствием для мирного населения. Волонтёры ждут, когда откроют гуманитарный кордиор.
При этом журналисты Al Arabiya сообщают, что израильские военные пока не прекращают обстрел сектора Газа.
Как утверждает Al Mayadeen, в Газе ничего не знают о гуманитарном перемирии.
Ранее представители ООН заявили о бедственном положении медучреждений в секторе Газа. Больницы остались без электричества и работают на имеющихся запасах из-за действий Израиля. Если работа генераторов остановится, под угрозой окажутся тысячи пациентов.
МИД Китая обратился к руководству Израиля с требованием прекратить "наказывать" население Газы.
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