Spiegel: иностранные наёмники покидают Украину из-за низких зарплат

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Иностранные наёмники, находясь на Украине, выражают недовольство небольшими заработками, постоянными артобстрелами и сложными условиями проживания. Эти факторы являются причиной ухода многих из них из зоны спецоперации. Об этом сообщил немецкий наёмник Йонас Кратценберг, который уже покинул фронт.

Фото: соцсети

"Жизнь на украинском фронте была ужасной. Мы сидели в мокрых окопах, ели заплесневелый хлеб и нас обстреливала российская артиллерия. Если хочешь заработать, то надо ехать в другие страны", — поделился с Der Spiegel Йонас военнослужащий.

Он подчеркнул, что на Украине он присоединился к Международному легиону, созданному президентом страны Владимиром Зеленским. В нём иностранные наёмники получают около 500 евро в месяц, что существенно меньше, чем в других местах. В настоящее время Кратценберг в регулярной армии Германии получает в шесть раз больше — 3 тыс. евро.