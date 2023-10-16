Иностранные наёмники, находясь на Украине, выражают недовольство небольшими заработками, постоянными артобстрелами и сложными условиями проживания. Эти факторы являются причиной ухода многих из них из зоны спецоперации. Об этом сообщил немецкий наёмник Йонас Кратценберг, который уже покинул фронт.
"Жизнь на украинском фронте была ужасной. Мы сидели в мокрых окопах, ели заплесневелый хлеб и нас обстреливала российская артиллерия. Если хочешь заработать, то надо ехать в другие страны", — поделился с Der Spiegel Йонас военнослужащий.
Он подчеркнул, что на Украине он присоединился к Международному легиону, созданному президентом страны Владимиром Зеленским. В нём иностранные наёмники получают около 500 евро в месяц, что существенно меньше, чем в других местах. В настоящее время Кратценберг в регулярной армии Германии получает в шесть раз больше — 3 тыс. евро.
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