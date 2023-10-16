Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за использование воинственной риторики в заявлениях о палестино-израильском конфликте.
По его словам, Европе в нынешней ситуации следует думать о судьбе не только израильского, но и палестинского населения. Он призвал принять дипломатические меры, которые помогут привести к мирному урегулированию конфликта.
"О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен", — подчеркнул Филиппо в социальной сети X (бывшая Twitter*).
Ранее американский журналист Сеймур Херш допустил, что израильская армия обороны (ЦАХАЛ) уничтожит Сектор Газа с помощью авиабомб JDAM, произведённых в США. По мнению репортёра, это произойдёт после того, как мирные жители Газы эвакуируются из-за дефицита продовольствия.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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