Политик Филиппо: фон дер Ляйен использует воинственную риторику в заявлениях об Израиле

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Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за использование воинственной риторики в заявлениях о палестино-израильском конфликте.

Фото: openverse.org

По его словам, Европе в нынешней ситуации следует думать о судьбе не только израильского, но и палестинского населения. Он призвал принять дипломатические меры, которые помогут привести к мирному урегулированию конфликта.

"О кризисе на Ближнем Востоке мы слышим только воинственный и неоконсервативный лай Урсулы фон дер Ляйен", — подчеркнул Филиппо в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Ранее американский журналист Сеймур Херш допустил, что израильская армия обороны (ЦАХАЛ) уничтожит Сектор Газа с помощью авиабомб JDAM, произведённых в США. По мнению репортёра, это произойдёт после того, как мирные жители Газы эвакуируются из-за дефицита продовольствия.

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